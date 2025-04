Lovak, sár és szeretet, élet a MaNoKa tanyán! (Videó)

A Nagykarácsonyban élő Fridrich család gondozza és vezeti a MaNoKa tanyát – egy olyan helyet, ami pillanatok alatt rabul ejti az embert a hangulatával, természetközeli varázsával és a benne élő emberek kedvességével. Látogatásunk apropója egy közelgő nagyszabású esemény, egy lovasnap volt, de hamar világossá vált: itt minden saroknak, minden állatnak és minden embernek története van.

Fridrich-Czinkóczi Kata a MaNoKa Tanya Lovasnap szervezője

Fotó: Bokányi Zsolt

Mielőtt útnak indultam volna, egy sms-üzenet érkezett Fridrich-Czinkóczi Katától: „Egy sártűrő cipő jó szolgálatot fog majd tenni nálunk.” Nem is kellett több, a csomagtartóba azonnal bekerült a túrabakancs is. A Nagykarácsonyba vezető út végén pedig először a táj nyűgözött le, majd vendéglátóim, Kata és Norbi közvetlensége. A MaNoKa tanya neve sem véletlen: – Egyszerű mozaikszó – meséli Kata mosolyogva, miközben a rendezett, ám annál inkább élettel teli portán sétálunk. – Maja a kislányunk, Norbi a férjem, én pedig Kata vagyok. Így lettünk MaNoKa. A tanya nem lovardának indult, hiszen eredetileg egy vadfarmot álmodtak meg. Aztán jött egy ajándékba kapott kis póni, aki mindent megváltoztatott. Azóta a lovaké lett a főszerep, hobbilovasokat várnak élménylovaglásra, és a kis pónival gyermekfejlesztő foglalkozásokat is tartanak.

A boldog pár, izgatottan készül a rendezvényre

Fotó: Bokányi Zsolt

Lovasnap készül

A május 10-ei lovasnap, ami 9:00-17:30 között kerül megtartásra, és amelyre éppen gőzerővel készülnek, már-már hagyománnyá nőtte ki magát. Az ötlet egy nyári tábor csikósbemutatójából indult, amelyen több mint százan vettek részt. Innen jött az elhatározás: legyen egy egész napos rendezvény, ahol a különböző lovas szakágak is bemutatkozhatnak. Az első két évben már több mint ötszáz látogatót vonzott a program. Volt díjugratás, díjlovaglás, kettes- és négyesfogat-bemutató, western show , és természetesen az elmaradhatatlan csikósbemutató is. Idén sem maradnak el az izgalmak: – Baráti ügyességi versenyekkel, patkolókovács-bemutatóval, szabadidomítással, kaszkadőrshow-val és sok más különlegességgel készülünk – sorolja Kata lelkesen. A gyerekeket is sok élmény várja: trambulin, ugrálóvár, népi játékok, kézműves sarok, íjászat, pónilovaglás és hintózás színesíti majd a vásártér kínálatát.