A járvány miatt nem szállhatnak még nyeregbe a Cowboyok – Fejérben térhetnek vissza

A népszerű Like a Cowboy westernlovasverseny-sorozat idei első fordulóját április 26-án a kiskunfélegyházi Fekete Lovastanyán tartották volna meg, azonban az eseményt elhalasztják egyrészt a lovakat érintő fertőző betegség, a lóherpesz-vírus (EHV-1), másrészt a párosujjú patásokra különösen veszélyes, ragadós száj- és körömfájás vírus miatt. A Fekete Lovastanya állatállománya között olyan fajok is megtalálhatók, amelyek fogékonyak lehetnek a betegségre, így a fertőzésveszély elkerülése érdekében a szervezők felelősségteljes döntést hoztak.

Nem marad el a Like a Cowboy western lovasverseny

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A ragadós száj- és körömfájás vírusról már többször írtunk oldalunkon, többek között a Csákvár Kupa országos távlovas bajnokság kapcsán is, amely szintén a betegség miatt maradt el. A rendkívül fertőző és jelentős gazdasági károkat okozó vírus rohamtempóban terjed hazánkban is. Éppen ezért indokolt volt a verseny elhalasztása, különösen olyan helyszínen, ahol több állatfaj is jelen van.

A lóherpesz-vírus tavaly ősszel a Nemzeti lovardában jelent meg, azóta országszerte egyre több helyen regisztrálták. Korábban a Pannon lovasakadémia karantént rendelt el, mivel több lovuknál megjelentek a tünetek. A vírus a légzőrendszert és az idegrendszert támadja és bármelyik lovat megbetegítheti, de főként a vemhes kancákra jelent veszélyt, mivel vetéléshez vezethet. Emellett a beteg állatoknál súlyos idegrendszeri tüneteket, sőt akár elhullást is okozhat, ezért az Állategészségügyi Hatóság fokozott figyelmet és óvatosságot javasol minden, lovakat érintő rendezvény kapcsán.

A szervezők már dolgoznak az új időpont egyeztetésén, mivel az első forduló egy az egyben meg lesz tartva egy későbbi időpontban, s a jelenlegi tervek szerint május 31-én kerülhet sor a második fordulóra, mégpedig Pátkán. A rendezvény lebonyolítása a járványügyi helyzet alakulásától is függ, melyről a Like a Cowboy hivatalos Facebook-oldalán ad tájékoztatást.