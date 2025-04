Ezekbe az áruházakba biztosan magaddal viheted a kutyádat

A kutyások jól tudják: sokszor fejtörést okozhat, hogy hova vihetik magukkal kedvenceiket és hova nem. Segítségül most összegyűjtöttük azt az öt kutyabarát áruházat Fehérváron, ahol biztos nem lesz probléma azzal, ha négylábú társuk is velük tartana a vásárláskor.

Kutyabarát áruházak Fehérváron: több is van!

Forrás: Unsplash.com

A plázázók legnagyobb örömére Székesfehérvár egyetlen plázájába, az Alba Plázába bevihetők a kutyák, sőt macskák, vadászgörények és egyéb házi kedvencek – madarak, vadállatok, egzotikus állatok, valamint haszonállatok kivételével – is. Arra ugyanekkor figyelni kell, hogy az egyes üzletek közül melyek azok, amelyek szintén állatbarátok. Hasonló szabályok érvényesek a Next Shop Üzletközpontra is, bevihetők, de az üzletekbe való belépés előtt tájékozódni kell, hogy ott engedélyezik e.

Szintén kutyabarát, lévén, hogy szabadtéri, a Zone Bevásárlópark, de itt sem vihető be minden üzletbe a házi kedvenc. Sok helyen az ajtón feltüntetett matrica jelzi, hogy kutyabarát az adott üzlet, avagy sem.

A fentiek mellett ugyancsak kutyabarát bútoráruház a skandináv Jysk, valamint a Praktiker is.

A melegebb időjárással és a nyár közeledtével fontos szempont lehet az is, hogy a megyében hol vannak kutyabarát fürdetési lehetőségek, ezekkel még tavaly foglalkoztunk részletesebben ebben a cikkben.