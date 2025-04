A Tisza Párt miatt elmaradhat a Szent György Kórház felújítása

Több tucat kórház és rendelőintézet [...] felújítását állította meg a Tisza Párt és Brüsszel „sunyi alkuja” – jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára vasárnap Szolnokon, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt tartott sajtótájékoztatón – írja a Magyar Nemzet a veszélybe került kórházfelújítások kapcsán.

Politikai okok miatt maradhatnak el a kórházfelújítások

Forrás: FMH-archív

Az ügy előzménye, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt politikusa egy brüsszeli bizottsági ülésen az eu-s pénzek visszatartásának hatékonyságáról szólva azt találta mondani, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”.

Se kórházfelújítás, se mentőállomás?

Harminchét kórház ötven telephelyén kerülne sor felújításra, illetve új épületek építésére, ezen túl pedig harminchárom mentőállomást építenének vagy újítanának fel, az ehhez szükséges források azonban politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól – számolt be Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, aki ígéretet tett arra, hogy az érintett kórházak listáját közzéteszi a közösségi oldalán. A listából pedig kiderült, hogy felújítás várt volna a székesfehérvári Szent György Kórház Tüdőgondozójára, valamint a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházra és mentőállomás épült volna Sárbogárdon. Úgy tűnik azonban, hogy a kórházak és mentőállomások látják kárát a politikai csatározásoknak.

Határozott, elítélő visszhang

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is reagált a történtekre: „Szívügyünk a fehérvári kórház. Büszkék vagyunk arra, hogy a kórházunk két új tömbbel gyarapodott az elmúlt 15 évben, hazai forrásból, a Kormány döntése nyomán.

Régi célunk az is, hogy a tüdőgondozó épülete felújításra kerülhessen, mely EU-s forrás keretében valósulna meg. Ha ennek az elmaradása politikai ok miatt történt, az felháborító! Önmagában pedig az is szomorú, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerülhet” – nyilatkozta portálunknak Vargha Tamás.