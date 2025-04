Kismotor: megéri vagy sem?

Magyarországon az 50-es, 60-as években kezdtek elterjedni az 50 köbcentis kismotorok, de tömegesen inkább a szocialista importból érkező Simson, Romet és Jawa típusok terjedtek el az utakon és sokuk a rendszerváltás után is napi használatban maradt. A nyugati nyitás azonban új lehetőségeket hozott és az addigi két kategória – hagyományos felépítésű kismotorok és pedállal indítható mopedek – mellé egy harmadik is társult, a robogók. Így 1990-re meg is indult a használt Yamaha Jogok és társaik tömeges importja.

Fotó: Fortepan

A fenti három közül a legkedvezőbb helyzetben a kismotorok, illetve inkább azok tulajdonosai vannak, ha az adminisztrációs- és költségterheket nézzük. De az is hízelgő lehet, hogy az 50 köbcentis fenevadaknak rendszám kötelezettsége nincs, így a traffi pax sem fogja meg a sofőrt egy-egy esetleges gyorshajtásnál. Ugyanezen okból már van arra szándék, hogy bevezessék ezek rendszámoztatását is.

Kismotor vs. e-roller: új trend, ami átformálja a szokásokat

Számos kínai, illetve tradicionális márka kínálatában megjelentek a csendes és gazdaságos elektromos robogók, habár helyettük nálunk sokan inkább olcsóbb elektromos mikromobilitási eszközt – elektromos rollert vagy biciklit – vesznek.

Fotó: feol archív

„Összességében a jövő Magyarországon is a klasszikus benzines kismotorok visszaszorulását hozhatja, amit a kereslet változása mellett a nyugati használtimport-utánpótlási források apadása fokozhat, ám korai lenne temetni a kategóriát. Ezek a kifejezetten olcsón megvehető és fenntartható járművek sokak fontos közlekedési eszközei maradnak, főleg, ha a korlátjaikat elfogadva, lassabb forgalmi ritmusú útvonalakon használatos célszerszámként tekintenek rájuk. Másrészt, egyre többen hobbiból tartanak régi kismotort vagy mopedet” – foglalta össze a Magyar Nemzet.