Kismértékű halpusztulás volt a Velencei-tónál

A tavasznak ebben az időszakában nem ritka a kismértékű halpusztulás optimális helyzetekben sem, azonban a lokális előfordulás miatt az elmúlt két napban vizsgálatokat végeztek a tó egész területén, és úgy tűnik, sikerült megtalálni a kiváltó okot. A pusztulás kiindulópontját két jól behatárolható helyszínen sikerült azonosítani: a Csontréti-patak befolyójától, a Tóbíró kikötőből kiindulva az északi strand és az evezőspálya irányában, valamint kismértékben a Bágyom-éri befolyótól, azaz az úgynevezett Fehér háztól Gárdony irányában. Ezeken a helyszíneken magasabb koncentrációban találtak különféle nitrogénformákat – nitritet, nitrátot és kevés ammóniumot –, ám a Velencei-tó többi részén ilyesmi nem volt kimutatható.

A MOHOSZ szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy igen nagy valószínűséggel a befolyókon érkezhetett a tóba valamilyen tápanyagterhelés például szennyvíz formájában, magas ammóniumtartalommal. Ez szinte azonnal átalakul ammóniagázzá, amely kis koncentrációban is nagyon toxikus a halakra nézve. A másik gyanút, azt, hogy az immár rohamosan melegedő, magasabb hőmérsékletű vízben felszakadó algagyep bomlásából származó bomlástermék okozta volna a halpusztulást, elvetették.



Érdemes lesz vízre tenni a csónakokat, hiszen növekszik a fogások száma

Forrás: feol.hu



A mintavételek után egyébként megállapították azt is, hogy csökkenőben van az algaszám, azaz letisztulóban van a víz, miközben nagyon erős állati planktonállomány alakult ki, amely a halak, különösen az ivadékok számára elsőrendű táplálékot jelent. A MOHOSZ azt kéri, ha bárki halpusztulást, vagy bármilyen nem megszokott jelenséget tapasztal a Velencei-tavon – ide értve az illegális halfogási tevékenységet is –, akkor azt mindenképpen jelezze. A múlt héten 100 ezer darab előnevelt csukát helyeztek ki a tó teljes területén, két nappal ezelőtt, szerdán pedig négyezerötszáz kilogramm mennyiségű méretes pontyot telepítettek. A pontyok átlagtömege 1,8-2,0 kg közötti volt, de akadt köztük 4 kg-os példány is. A telepítés, a melegedő víz úgy tűnik, kedvezően hatott a halak étvágyára, növekedett a fogások száma.