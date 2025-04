Keresztszentelés Maroshegyen: A húsvéti megújulás jegyében (Videó)

A rendezvény a Szilvamag és a Nagyváradi utca találkozásánál zajlott, ahol a maroshegyi hívek, családok és helybeliek egy szép közösségi esemény keretében találkoztak, hogy tiszteletüket tegyék a kereszt előtt.

Újra áll a kereszt! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Újra áll a kereszt!

A kereszt felszentelésére való felkészülés nemcsak a vallásos jelentőségét emelte ki, hanem a közösség erejét is, amely év végén egy tragikus baleset ellenére is képes volt megújítani a szimbolikus helyszínt. Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, és felidézte a baleset történetét, amely tavaly decemberben történt. Egy környékbeli lakó nem tudta megfelelően bevenni a kanyart, és a kereszt, amely egykor egy maroshegyi család kezdeményezésére állt, súlyosan megsérült. Azóta is fájó szívvel emlékeznek a történtekre, de örömmel osztották meg, hogy a kereszt újra a helyére került, és immár egy természetes mészkőből készült új kereszt várja a híveket.

A közösség meghozta azt a döntést, hogy a keresztnek állnia kell, függetlenül a történésektől!

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőújében kiemelte: - Ha erre járnak, mondjanak el egy imát szeretteikért, Maroshegyért és Székesfehérvárért. - Hozzátette, hogy a közösségi összefogás és a kereszt felújítása az egyik legméltóbb módja annak, hogy Húsvét ünnepét közösen, hitben és szeretetben éljék meg.

Cser-Palkovics András, Brayer Éva, Varga Tamás, Tótha Tamás. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az új kereszt felszentelését követően Tóth Tamás esperes tartott szentelést, amely különleges üzenetet közvetített a hívek felé. Tóth Tamás felidézte, hogy a kereszt eredetileg a kereszténység üldözői számára egy gúny tárgya volt. A rómaiak a legkorábbi keresztábrázolásokon Jézus fejét egy szamárfejjel helyettesítették, hogy nevetségessé tegyék a keresztény hit szentségét. Azonban, ahogy az esperes fogalmazott, „háromszáz évvel később már a kereszt lett a kereszténység szimbóluma. Nagypénteken megváltozott a világ, és Isten olyan közel jött hozzánk, mint még soha.”

Az égi áldás is megérkezett eső formájában a kereszt szentelésekor! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kereszt szentelése tehát nemcsak vallási szertartás volt, hanem egy erős közösségi élmény is, amely megerősítette Maroshegy lakóit és emlékeztetett arra, hogy a hit és az összefogás erejével minden akadályt le lehet győzni. A szimbolikus és lelki jelentőségű esemény a húsvéti ünnepek előtt egy új kezdetet és reményt hozott a közösség számára. Az alkalom egy közös imádsággal és az énekkar szolgálatával zárult! Áldott húsvétot kívánunk minden maroshegyinek és minden székesfehérvárinak, minden olvasónknak!