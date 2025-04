Újabb levelet küldött a jenői polgármester

Herczeg József képviselő és Kerekes Ildikó jelenlétén kívül minden képviselő, valamint a jegyző is jelen volt a szerda reggel tartott ülésen, így a képviselő-testület határozatképes volt és döntést hozhattak a napirendi pontokban.

Kerekes Ildikó újabb levelet írt.

Fotó: FMH archív

E pontok közül a legfontosabbakra térünk ki részletesen: a betöltendő óvodaigazgatói pozícióra, Kerekes Ildikó polgármester jegyzőnek címzett levelére, valamint a fogászatra.

Óvodaigazgatói pozíció

Mivel a Jenői Hétmérföldes Óvoda jelenlegi igazgatója lemondott, így pályázatot kellett kiírna a testületnek, hogy ne maradjon betöltetlen a pozíció. Ezt meg is tették és elbírálták a beérkező pályázatokat, melyek kapcsán döntés is született. Az új óvodavezető június 16-tól tölti be a posztját.

Fogászat

A testület megvitatta a fogászat működését érintő kérdéseket is, ugyanis jelenleg a kezelőegység meghibásodása miatt a helyieknek Polgárdiba kell menniük, ha fogászati ellátásra szorulnak. A probléma megoldására két javaslatot kaptak eddig a képviselők: megvásárolnak több millió forintért egy másik kezelőegységet vagy lízingelnek egyet. De a megfelelő berendezés hiányán túl a fogászati praxis betöltése is aggályos lehet a jövőben, így a későbbiekben ezzel kapcsolatban is döntést kell hozniuk.

Újabb levél érkezett Kerekes Ildikótól

" Mint azt megírtuk, a tavaly ősszel eltűntnek hitt, majd később megkerült Kerekes Ildikó egy ideig kórházban gyógyult, majd később kiengedték. De hivatalába azóta sem tért vissza, feladatait jelenleg Tóth István alpolgármester látja el. Hosszas csend és találgatások után tavaly decemberben írt egy levelet, melyben leírta, hogy túlterhelte magát, kimerült és felborult a szervezetének az egyensúlya. Illetve hozzátette még, hogy visszatéréséig a képviselők látják el a ráeső feladatokat.

Információink szerint Kerekes Ildikó jelenleg már nem áll orvosi kezelés alatt, de továbbra is táppénzen van. Azt, hogy jelenleg is úgy gondolja e, hogy visszatérne a táppénz után nem tudjuk és úgy tűnt a képviselő-testület tagjai sem. Az újabb levelet, melyet a polgármester a jegyzőnek címzett, de a képviselő-testület tagjaihoz szólt, nem hozták nyilvánosságra, annak tartalmát nem ismertették, azonban annyi kiderült, hogy a benne foglalt állítások közül többel nem értenek egyet. Leginkább pedig azt sérelmezik, hogy a mai napig nem kaptak Kerekes Ildikó részéről hivatalos értesítést arról, hogy pontosan mi történt. Többen próbálták már felvenni vele a kapcsolatot személyesen vagy telefonon, de nem vagy csak kis mértékben jártak sikerrel. Többen csak Borján Péteren – aki egyébként Kőszárhegy polgármester – keresztül érték el, aminek okát csakúgy, mint sok másét, nem értik.

Egyelőre tehát változatlan a helyzet Jenőn, de a képviselő-testület igyekezik kitartani, ellátni a rájuk háruló feladatokat és bíznak abban, hogy minél hamarabb rendeződik a helyzet.