Három kenyérmentő módszer és egy recept, ami most terjed Fehérváron is!

A kenyér fagyasztása és a panírmorzsa készítése jó megoldás lehet. Íme a legjobb kenyérmentő ötletek, amelyek segítenek kiküszöbölni ezeket a problémákat.

TOP1 Kenyér fagyasztása és kiolvasztása

Minden nap friss kenyér lesz az eredménye annak, ha megfelelő módon fagyasztod le, majd olvasztod fel a kenyeret, péksüteményt. A kenyér fagyasztása és kiolvasztása pár egyszerű lépése a következő:

1. A friss, de nem meleg kenyérszeleteket vagy péksüteményeket a kívánt adagban csomagold szorosan celofánba. Akkora adagot érdemes egyben lefagyasztani, amekkorára később egyszerre szükséged lehet.

2. A celofánnal „lefojtott” péksüteményt pedig még érdemes zárható mirelitzacskókba tenni. Ilyen minden áruházban és drogériában kapható kisebb-nagyobb méretben. Tedd a mélyhűtőbe.

3. Ne akkor vedd elő, amikor már szükséged van rá, hanem fél-egy nappal előtte és tedd át a normál hűtőszekrénybe, hogy fokozatos legyen a kiolvadás.

4. A sima hűtő után pedig csomagold ki és olvaszd fel pár perc alatt. A mikrohullámú sütő kiolvasztó funkciójával 2-3 perc alatt friss, meleg kenyeret kapsz.

TOP2 Panírmorzsa készítése házilag

Ne dobd ki a szikkadt kenyérmaradékokat: készíts belőle panírmorzsát! Nagyon egyszerű, még konyhatündérnek sem kell lenni hozzá, tényleg! Lehet az sima fehér kenyér, barna vagy kovászos, remek zsemlemorzsává tudod varázsolni, ha van otthon turmix- vagy aprító géped. De kezdjük az elején:

1. Hagy kiszáradni a maradékot: tedd ki egy tálcára vagy tálba, pár nap alatt kiszárad.

2. Törd kisebb darabokra és süss rá picit. Lehet sütőben és airfryerben, azaz forrólevegős elektromos sütőben is. 190-200 fokon süsd mindkét oldalát pár percig, amig meg nem pirul. Sőt, a kenyérpirító is használható, ha szeletelt kenyérről van szó.

3. Hagy kihűlni.

4. Aprítsd fel a gépben és tedd el zárható csomagolásba, dobozba.

TOP3 Kenyérsütés otthon

Ha nem találtad még meg az igazit, akkor készítsd el magadnak! A fehérvári asszonyok körében most egy meglepően finom és egyszerűen elkészíthető kenyérrecept terjed, ami airfryerben is elkészíthető. Ez az egészséges kenyéralternatíva tápláló és könnyű: a zabos-túrós fehérje kenyér fehérjepor nélkül is laktató! Egyszerű, gyors, gluténmentesen is elkészíthető, és jól bírja a fagyasztást is. Íme, hogyan készítsd el: