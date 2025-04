Mindenkinek jár egy második esély: így veszik fel a harcot a drog ellen Bicskén

Függő téma! Bicske városa az első lépést megtette, hiszen egy olyan fontos téma került a középpontba, amiről nem lehet elégszer és eleget beszélni: mit kell tudnunk a kábítószer-használat jelenségének következményeiről és mit tehetünk annak mérséklése érdekében? A találkozó keretében a saját területükről érkező szakemberek beszéltek és tartottak előadásokat a témában. Előadást tartott például a Bicskei Rendőrkapitányság, de az érdeklődők megismerkedhettek a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkájával, az Új Esély Központ, valamint a ráckeresztúri Drogterápiás Otthon tevékenységével is.

Szakmai nap: mit kell tudnunk a kábítószer-használat jelenségének következményeiről

Fotó: Bicske TV

A szakmai napon elhangzott, Bicske vonatkozásában a 2024/2025-ös évben 7 fő kiskorú és 18 nagykorú személy kábítószerrel való visszaélés ügyében érkezett jelzés. Az Új Esély Központ előadásából megtudhattuk azt is, hogy szenvedélybeteg ellátás területén egy olyan, egymásra épülő rendszert alakítottak ki, amelyben a különböző stádiumban lévő rászorultak megkaphatják a nekik éppen legmegfelelőbb támogatást. Abban is segítenek, hogy a változás ne csak időszakos legyen, hanem hosszabb távon is teljes, egészségesebb, tiszta életet élhessen az, aki hozzájuk fordul.

A délelőtti időpont ellenére szép számmal érkeztek érdeklődők az eseményre.

Fotó: Bicske TV

Kábítószer szakmai nap: a közös gondolkozás egy jó lépés a helyes irányba

A megjelenteket Bicske város polgármestere, Bálint Istvánné is köszöntötte, aki elmondta, ez a szakmai nap egy közös gondolkodás a város és az Új Esély Központ részéről, hogy adjunk egy kicsit hangot azoknak a dolgoknak, amik Bicske városában is problémát okoznak.

– Az egészségügyből és a szociális szférából jöttem a politikába, ezért engem ez téma érzékeny érint és polgármesterként felelősségemnek érzem, hogy a Bicskén élő gyermekek egészséges környezetben, egészséges közösségekben, egészséges családokban nőjenek fel. Ezért igyekszünk a családoknak minden segítséget megadni, hogy a fiatalok a lehető legkisebb vagy legkevesebb sérüléssel tudjanak a felnőtt élet kapujába megérkezni. A prevencióra sokkal több időt, energiát kell fordítanunk. De ha már baj van, akkor abban is maximálisan kell kimutatnunk, hogy nincsenek egyedül, van második esély – fogalmazott a polgármester.