Jó reggelt Fejér vármegye!

A tavaszi hangulat szép lassan mindent kezd átjárni. A jó időnek köszönhetően virágoznak a fák, ha az ember kilép az udvarra, vagy kisétál a parkba, igazi illatkavalkádban lesz része. A téli bezárkózás után egyre többen és egyre többet tevékenykedünk házunkon kívül, ilyenkor még a kerti munkát is szívesen csinálja az ember. A frissen vágott fű illata beteríti az udvart, a most ültetett virágok méhek társaságát élvezik. Délután kiül az ember a kertbe, sütöget a családdal, elmegy sportolni a barátokkal. Az emberek általános hangulata is pozitívabbá válik, a szürke hétköznapokba színeket visz a természet. Szabadidős tevékenységeink tárháza bővül a kellemes időjárás biztosította programokkal, ezt az időszakot csak egyetlen szóval lehet összefoglalni, ami pedig a tavasz.