Ki fizet be a királykúti panorámára?

Az Ingatlanbazáron hirdetett lakás legnagyobb erénye a megnyugtató csend és a jól átgondolt felújítási munkák eredményei. A panelprogramon már átesett házban nemcsak a nyílászárókat cserélték ki, hanem a külső falak belső szigetelést is kaptak, így az otthon melege jól érzékelhető, és gazdaságosan is fenntartható. A villanyvezetékek cseréje pedig újabb garancia arra, hogy a lakás nemcsak szép, hanem biztonságos is.

Az ingatlan minden ablaka redőnnyel felszerelt, a kisebb ablakokon pedig szúnyogháló is gondoskodik a nyári esték nyugalmáról. A csendes ház és a nyugodt szomszédság igazi kincs a városban – itt tényleg pihenésre és feltöltődésre lehet számítani egy hosszú nap után.

A lakáshoz tartozik egy tároló is, amit az emeleti szomszéddal közösen lehet használni.

A konyhabútor a vételár része, méghozzá hűtővel, beépített sütővel és gáztűzhellyel együtt, így a beköltözés után már csak egy kávéfőzőt kell letennie a pultra, és kezdődhet az új élet.

És hogy mi van a környéken? Bolt, gyógyszertár, óvoda, iskola – minden, amire a mindennapokban szüksége lehet, pár perc sétával elérhető. A belváros pedig mindössze tíz percnyi sétára van – így autó nélkül is könnyedén intézhető minden.

A ház előtti parkolás ingyenes, így a városi élet egyik legnagyobb kihívása is könnyedén kipipálható.

Ez a lakás ideális választás lehet családosoknak, fiatal pároknak, vagy akár befektetőknek is, akik hosszú távon gondolkodnak egy kiváló elhelyezkedésű, gondozott otthonban.

Itt az összes fotó a lakásról, ugye, milyen jó a kilátás?