Jackpot! Ennél királyabb ingatlant a héten már tuti nem lát, sőt, később se (galéria)

Maga a tökély! Nem elég, hogy ultramodern, méreteiben pedig párját ritkítja ez az ingatlan, de még a nappalinkból is bámulhatjuk a Velencei-tó gyönyörű panorámáját is. Ha ez mind nem lenne elég, saját stégje is van, így akár egy fülledt nyári napon meg is mártózhatunk a tó vízében. Eladó ház Fejér megye rovatunk gyöngyszemére bukkantunk.

Lenyűgöző panoráma, modern életérzés a Velencei-tó partján. Forrás: Ingatanbazár

Nem kell távoli helyekre utaznunk, hogy a természet lágy ölében érezzük magunkat. Nekünk Fejér megyeieknek pedig a Velencei-tó jelenti a nyugalom szigetét. Korábban már Sukoróról bemutattunk egy álomotthont, ez azonban közvetlenül a parton helyezkedik el. Az általunk most talált velencei lakóingatlanban pedig minden megvan, hogy igazán lelazuljunk egy-egy kemény nap után. A Velencei-tó partján, 2000 m²-es telken helyezkedik el, saját stéggel, az ultramodern wellnessrészlegéről már nem is beszélve. Az ára ugyan borsos, de a képeket látva minden fillért megérhet: 550 millió forintért árulják. Az álomotthonban a konyha is meseszerű. Az ingatlanban minden van, sőt, olyan is amire nem gondolnánk.

Forrás: Ingatlanbazár Miért válassza ezt az ingatlant? Hangzik el a fenti kérdés az Ingatlanbazár hirdetésében, amire rögtön a választ is megkaphatjuk: Közvetlen vízparti elhelyezkedés saját stéggel.

Exkluzív életérzés a Velencei-tó unikális részén.

Egyszerre kínálja a mindennapi nyugalmat és a luxus életstílust.

Ez az ingatlan tökéletes választás mindazok számára, akik a minőségből és a kényelemből nem engednek. (Galéria a képre kattintva!)

Álomotthon: Ettől tuti dobsz egy hátast Fotók: Ingatlanbazár

További részleteket ITT olvashatnak!



