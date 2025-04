Videón és fotókon a 63-as úti szégyen: botrány, miket dobtak ki a természetbe

Mit tehetünk az illegális hulladék ellen?

Az illegális hulladéklerakás nemcsak szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekmény is lehet – főleg, ha veszélyes anyagokat is tartalmaz a hátrahagyott szemét. Ha valaki ilyen szennyezést észlel, fontos, hogy dokumentálja a helyszínt - fotó, videó, GPS-koordináta - és bejelentést tegyen a hatóságoknál, az önkormányzatnál vagy például a „Hulladékvadász” civil bejelentő platformon. Ez az eset is újra rávilágít: a megelőzés, a hatósági ellenőrzések erősítése, a térfigyelő kamerák kihelyezése és a közösségi fellépés egyaránt elengedhetetlen, ha fel akarjuk számolni az ilyen típusú környezetszennyezést. A természet nem szeméttelep. Amit odaadunk másnak, az a mi felelősségünk marad – különösen, ha végül az út szélén vagy az erdő szélén köt ki.