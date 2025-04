Időjárás 2025.04.26. 09:45

Figyelem! Két Fejér megyei nagyvárosban is leszakadhat az ég, jég is eshet

Megérkezett és vásárnapig velünk is lesz. Az előrejelzések szerint, kettészakad az ország szombaton, legalábbis ami az időjárást illeti. A hétvégén lesz csapadék és sok napsütés is, figyelmeztetést kapott több vármegye is zivatarok miatt, Fejér is érintett.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás, de jégeső sem kizárt. Forrás: Shutterstock

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. A borsonline.hu információi szerint, az időjárással kapcsolatban a katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Időjárás-előrejelzés: Térképen mutatjuk az érintett területeket.

Forrás: HungaroMet

Időjárás: Mutatjuk melyik terület érintett A riasztások által érintett Fejér megyei városok Sárbogárd és Dunaújváros, de több járás is érintett ahogy a térképen is látható A két megyei város mellett további 17 érintett az országban. Részletek ITT! A napokban az ítéletidő nem kegyelmezett Bodajknak. Ahogy beszámoltunk róla, súlyos károk keletkeztek a kisvárosban.

