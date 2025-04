Videó: Lecsapott a vihar, jég is esett Fehérvár közelében

Bodajkról több órás esőt jelentettek és bizony nagy mennyiségben jég is hullott a dél körüli órákban. Olvasónktól elkért felvételen jól látszik, hogy a hirtelen lezúduló esővel a csatorna sem bírt el, sőt az terepjáró is megküzdött a vízzel. Ha ön is tapasztalt hasonlót, akkor várjuk felvételeiket a [email protected].

Megbolondult az időjárás: hatalmas eső zúdult Bodajkra, jég is esett.

Fotó: Olvasó