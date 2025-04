Zivatarok, jégeső, és villámárvizek érkezhetnek még ma a meteorológusok szerint

Ma délutántól újra zivatarosra fordul az idő. A zivatarokat viharos széllökések, jégeső és intenzív felhőszakadás kísérheti. Későestére ugyan csökken a zivatarhajlam, de az éjszaka első felében lehetnek még viharos területek.

Újra zivatarosra fordul az idő

Forrás: Shutterstock

Holnap egy közeledő hidegfront hatására még aktívabbá válik a légkör – több helyen, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, így holnap sem érdemes otthon hagyni az esernyőket.

Egy-egy ilyen tartósabb cella a hegyvidéki térségekben akár villámárvizet is okozhat. Egyes helyeken az egymást követő cellákból meghaladhatja akár a 50 mm-ert is a csapadék mennyisége.

Holnap estétől sem nyugodhatunk meg teljesen, a HungaroMet előrejelzése szerint éjszaka is előfordulhatnak további zivatarok.