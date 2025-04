Székesfehérvár sem maradt ki a díjazottak sorából

Sok gyönyörű dolog maradt ránk, a történelmi (mű)emlékek egy olyan stafétát is jelentenek, amellyel visszaélés helyett élnünk kell, s úgy gondozni azokat, hogy majd évtizedek múltán azt lehessen mondani, hogy a huszadik század végén, huszonegyedik század elején élő fehérváriak is hozzátették a magukét a történelemhez – köszöntötte az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága programjának résztvevőit Cser-Palkovics András, aki kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős dolgok történtek a műemlékvédelem terén a városban, legyen szó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartásban álló műemlékekről. Feladat azonban van bőven, amiben a város számít a műemlékvédelem területén dolgozók szakértelmére is.

Átadták az idei ICOMOS-díjakat

Fotó: ÖKK / Simon Erika

A műemlékvédelem közös ügy

A műemlékvédelem nem csupán egy szakma, hanem egy küldetés is. Közös ügy, amely összeköt minket és egy olyan közügy, amely mindannyiunk felelőssége – fogalmazott Deák Krisztina, Építési és Közlekedési Minisztérium, műemlékvédelemért és kulturális örökség védelméért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében, melyben felidézte a műemléki világnap megünneplésének történetét, és a megtartó szemléletet, amely elválaszthatatlan a műemlékvédelemtől. Mint ismertette, március 25-én elindult az a honlap, amely egy korszerű digitális platformként szolgál a kulturális örökség iránt érdeklődők számára. A közhiteles nyilvántartás adatbázisával élő kapcsolatban lévő honlap fő célja, hogy megismerhetővé tegye hazánk közel 15 ezer műemlékét és hazánk közel 150 legjelentősebb régészeti lelőhelyét.

Az ICOMOS MNB Egyesület elnökének, Veöreös Andrásnak a köszöntője után ünnepélyes keretek között adták át az idei ICOMOS-díjakat a legszínvonalasabban helyreállított műemlékekért, amelyekről szintén e napon kiállítás nyílt a Székesfehérvár Egyházmegyei Múzeumban. Idén, újabb felterjesztés hiányában, nem adták át a ICOMOS citromdíját, amely egyfajta udvarias dorgálás és figyelemfelhívás a műemlékvédelmi hiányosságokra. A nap folytatásában a résztvevők tudományos konferencián vettek részt, amelyen többek között szó esett a műemlék környezetéről szóló elméleti dokumentumokról, a műemléki környezet védelméről a magyar jogszabályokban, valamint a műemlékeket érintő katasztrófákról is.