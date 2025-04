Húsvéti vásárra hívnak a településen

Új hagyományt szeretnének teremteni Igaron, ahol első alkalommal rendeznek húsvéti vásárt április 19-én, szombaton. A helyi kézművesek bemutatkozása mellett tojásfestésre is lesz lehetőség, valamint néptánc bemutatókat és hagyományos, húsvéti locsolást is láthatnak a kilátogatók. Az eseményt Sebestyén Molnár Árpád, simontornyai plébános nyitja, majd az igari Napraforgó Néptánccsoport, a mezőszilasi Miskahegyi Néptánccsoport és a Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület is fellép a délután folyamán.

Már javában készül a díszítés az igari húsvéti vásárra

Fotó: Szabó Róbert

Első ízben rendeznek húsvéti vásárt

– Nagyon örülök annak, hogy első alkalommal meg tudjuk rendezni ezt a húsvéti vásárt. Nagyon készülünk a táncosokkal, reméljük, hogy mindenkinek egy felejthetetlen napot tudunk okozni, és az ünnephez méltó délutánt tudhatunk majd magunk mögött. Szeretnénk tovább erősíteni a helyi közösséget, és értékes kulturális műsort biztosítani a helyieknek – fogalmazott lapunknak a Napraforgó Néptánccsoport szóvivője, Hadi Éva. Hozzátette, hagyományteremtő céllal vágtak neki a szervezésnek, de a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát.

A programok 13.30 órától kezdődnek, mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők.