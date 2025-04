Húsvéti sütemények, amelyekkel tuti sikerünk lesz!

Természetesen aki szeretne megmaradni a répánál mint alapanyagnál, az a répatorta mellett készíthet répakuglófot, répacupcaket és répás muffint is. Na de mihez nyúljunk akkor, ha a répát már unjuk, csakúgy, mint a hagyományos családi recepteket? Mutatjuk!

Húsvéti citromkrémes szelet

Egyszerű, de nagyszerű desszert, amelynek a "rendkívüli" hozzávalója csak a mascarpone. Nagyjából egy óra alatt elkészíthető, nem kell hozzá nagy szakértelem, így a kezdők is bátran kipróbálhatják.

Ostoros kalács

Ha a boltban vagy a péknél nem jutott már kenyér, esetleg kifutottunk az időből az ünnepi nyitvatartás miatt, akkor talán épp itt az ideje, hogy kipróbáljuk a kalácssütést! A hozzávalók tekintetében ennek elkészítése megfizethető, ám jóval időigényesebb, mint az előző süteményé, itt már jó másfél órával kell számolnunk.

Húsvéti nyuszipogácsa

Ki mondta, hogy az étellel nem szabad játszani? Bátran kísérletezzünk nemcsak az ízekkel, hanem a formákkal is. A nyuszipogácsa nem más, mint egy sima pogácsa, különlegességét a képzeletünknek és kézügyességünknek köszönheti. Formázzunk nyulat pogácsatésztából!

Kávékrémes húsvéti kekszek

Az ebéd utáni, vagy épp a reggeli kávé mellé is tökéletes választás lehet a kávékrémes húsvéti keksz, amelyet kedvünk szerint dekorálhatunk is! Rendkívül egyszerű elkészíteni és nagyjából egy óra alatt meg is vagyunk vele.

További kiváló és jól bevált receptek a Mindmegette.hu oldalon, ahol a sütemények mellett találunk olyan recepteket és ötleteket is, melyek megmenthetik a családi ebédet vagy vendégvárást, ha kifutottunk az időből és gyorsan kell tenni valami az asztalra.