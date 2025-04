Mutatjuk, mire számíthat, aki az utolsó pillanatra hagyta a húsvéti nagybevásárlást

Bár a többség igyekszik nem utolsó pillanatra halasztani a húsvéti nagybevásárlást, bízva abban, hogy így nem maradnak le semmiről, s jut még bőven sonka és tojás, netán még a csokinyulak között is válogathatnak, vannak, akik mégis kivárnak az utolsó napig, és a zárás előtt nem sokkal térnek be az üzletekbe. Ők azok, akik abban reménykedtek, hogy így elkerülhetik a nagy tömeget, csakhogy amennyi kellemetlenséget megspóroltak maguknak, legalább annyit nyertek is, hiszen ekkor már rendszerint alig van választék bármiből is. A húsvétra bezáró üzletek ugyanis nem rendelnek és nem raknak már ki friss, romlandó árukat, ami aztán esetleg a nyakukon marad. Az utolsó pillanatban vásárlók másik részét azok teszik ki, akik az elálló dolgokat már korábban megvették, azokból jól feltankoltak, s utolsó nap csak tejterméket, kenyeret, egyszóval olyasmit vesznek, ami nem áll el sokáig.

Mindenkinél kardinális kérdés a húsvéti nagybevásárlás

Fotó: Képünk illusztráció! / Forrás: Pexels

A húsvéti nagybevásárlás utolsó nagy rohama

Dugig van a székesfehérvári Budai úti Interspár parkolója, késő délután ottjártunkkor a ki és behajtás sem ment zökkenőmentesen. Hasonló a helyzet az Auchannál, a Tesconál és más nagyáruháznál is. A kisebb áruházak, mint például a Coop és társai kisebb forgalmat tapasztalhattak. A többség már napokkal korábban letudta a húsvéti nagybevásárlást, ma már csak egy-egy doboz tojást vagy tejet vittek – mondta el kérdésünkre az egyik helyi kisbolt tulajdonosa.

Tarol a csokinyúl, az üdítő és a hús

A legtöbb kosárban helyet kapott ma is a csokinyúl, amiből mostanra nem igazán maradt választék. A legtöbb üzletben egy-két polcra összepakolták a maradékot, abból lehet válogatni. Érdekes, hogy nincs olyan tendencia, hogy a drágább vagy olcsóbb termékek maradtak volna meg, vegyesen találunk mindenfélét. A kosár pedig nagy, a csokoládényúl mellé szinte mindenki pakolt üdítőt vagy alkoholt is, ráadásul nem is egy dobozzal, üveggel. Bizonyosra vesszük, sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy most jó pár napig nem kell volán mögé ülniük! Nem kell viszont megijednie annak, aki még utolsó nap vadászik tojásra, van bőségesen az üzletekben, főleg, a nagyobbakban. A sonka már bonyolultabb kérdés, hiszen az ára miatt azt körültekintőbben választják meg a vásárlók, s a szebb példányok bizony már gazdára találtak. Ugyanakkor szinte senki sem éri be valamilyen hús nélkül, legyen szó csirkéről, disznóról vagy marháról, s annak bármely részéről.