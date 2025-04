Helyi közélet 3 órája

Húsvéti húsmentes ízutazás: klasszikus tojásos finomságok és egy különleges főétel

A húsvéti ünnepek hagyományosan a sonkáról és a tojásról szólnak, ám egyre többen keresnek húsmentes, mégis ünnepi ételeket az asztalra. Jó hír: a tojás mint alapanyag továbbra is tökéletes választás marad! Most három fogást mutatunk be: egy selymes tojáskrémet, egy mutatós töltött tojást, és egy melengető, különleges rakott főételt. Mindhárom recept egyszerű, mégis ünnepélyes, így méltó részei lehetnek a húsvéti menüsornak.

A sort egy egyszerű, de nagyszerű tojáskrémmel kezdjük, amely tökéletes lehet húsvétkor reggelire vagy előételként is. Hat keményre főtt tojásra lesz szükségünk. A főtt tojásokat meghámozzuk, kettévágjuk, a sárgáját egy tálba tesszük, a fehérjét pedig finomra aprítjuk. A sárgához két evőkanál majonézt, egy teáskanál mustárt és két evőkanál tejfölt vagy natúr joghurtot keverünk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd alaposan összetörjük villával, hogy krémes állagot kapjunk. A masszához hozzákeverjük az aprított fehérjét és egy kis csokor finomra vágott snidlinget. A kész krémet lehűtve, friss kenyérrel vagy pirítóssal kínálhatjuk. Tálalás előtt egy csipet fűszerpaprikával is megszórhatjuk, hogy még mutatósabb legyen. A következő fogás egy klasszikus: a töltött tojás, ami egyszerre elegáns és könnyen elkészíthető. Hat keményre főtt tojás sárgáját egy tálba tesszük, a fehérjéket félretesszük töltéshez. A sárgákat egy-másfél evőkanál majonézzel és egy teáskanál dijoni mustárral kikeverjük, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és ha szeretnénk, egy kevés finomra aprított zöldhagymát is adhatunk hozzá. A sima krémet habzsákba vagy egy sima műanyag zacskóba töltjük, és óvatosan visszatöltjük a fél tojásfehérjékbe. Díszítésként megszórhatjuk friss zöldfűszerekkel, reszelt sajttal, vagy akár néhány szem kapribogyót is tehetünk a tetejére. A főétel egy igazán különleges és tartalmas rakott fogás lesz: spenótos-túrós rakott tojás, ami kiváló választás lehet egy húsmentes ünnepi ebédhez. Egy kisebb tepsi vagy sütőtál aljára kevés olívaolajjal kikent réteg kerül. Először egy csomag (kb. 450 g) párolt, sóval, borssal és fokhagymával ízesített spenótot terítünk el benne. Erre jöhet a következő réteg: 250 g túrót keverünk össze egy tojással, kevés sóval, borssal és aprított petrezselyemmel, majd ezt rásimítjuk a spenótra. Hat tojást keményre főzünk, meghámozunk, és vastagabb karikákra vágva eloszlatjuk a túró tetején. Az egészet egy kevés reszelt sajttal szórjuk meg, és ha szeretnénk, kevés tejföllel is meg lehet locsolni a tetejét. A tálat 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük. Langyosan vagy teljesen kihűlve is fogyasztható, mellé friss saláta illik a legjobban.

Ezek az ételek, mindamellett, hogy finomak és táplálóak is, bátran kerülhetnek a húsvéti asztalra akkor is, ha a húsmentes ünneplést választjuk.

