Teljes ünnepi díszben Káloz – minden készen áll a húsvétra (képek)

Idén több Fejér megyei település is igen magasra tette a lécet, már, ami a húsvéti dekorációkat illeti. Enyingen például elkészítették az ország legnagyobb húsvéti tojását, a három méter magas látnivalót április elején fedték fel a lakosság előtt. De a káloziaknak sincs okuk a panaszra, itt is egy valódi közösségi összefogás eredményeképp készültek el a mutatós darabok.

Így fest Kálozon a húsvéti dekoráció.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

– A nyulak, répák, tojások kivágását Simon Csaba polgármester, valamint jómagam végeztük, míg a festést Nádi Anita és Fogasné Szekeres Alexandra. A kompozíció összeállításában pedig Szelessné Csizmadi Márta is segédkezett, aki hozta magával a saját készítésű díszeit, így két fő helyszínen született meg a húsvéti dekoráció a helyiek nagy örömére – tudtuk meg Karácsony András közművelődési szakembertől.

Ami a húsvéti programokat illeti Kálozon többféle programmal várják az érdeklődőket. Április 18-án, nagypénteken 14 órától Húsvéti vásár lesz a termelői piac területén, ahol főként kézműves termékeket vásárolhatnak a látogatók, majd 15 órától kezdődik a húsvéti tojáskereső is. Közben megérkeznek Soponyáról a nyuszis motorosok is. Húsvéthétfőn pedig locsolásra buzdítják a legényeket, ezzel is elkerülve azt, hogy feledésbe merüljön e szép hagyomány. Utolsó programként fészekrablással búcsúznak az idei húsvéttól Kálozon.