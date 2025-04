Több tízezres húsvéti bevásárlások – ennyit költöttek a családok

"Megrohamozták a boltokat, sokan az utolsó pillanatra hagyták a húsvéti nagybevásárlást. Volt aki azért, hogy akciósan jusson hozzá a sonkához, míg mások azért, hogy frissebb legyen a kalács. A családok egy része gyerekeiknek még külön ajándékot is vásárolt. Kifestőket, plüss nyulat vagy matricás albumot. Vannak, akik a hosszú hétvégét kirándulással töltik, a legnépszerűbb célpontok között van a Balaton is" - számol be a Tények.hu.

Költséges a húsvéti készülődés.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Bővebb információ a tények.hu videójában, mely ide kattintva érhető el.