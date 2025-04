Cey-Bert Róbert Gyula: az árulás ugyanaz, a harcot folytatni kell!

Az egyik könyvbemutatója alkalmával Raffay Ernő történésszel, az Antall-kormány egykori politikai államtitkárával

– Sok illúziója nem lehetett az ellenségről a szabadságharc napjaiban, hiszen egy istentelen, kommunista hadsereggel szemben harcolt. Ám mit érzett később Párizsban, a Sorbonne Egyetemen, amikor diáktársai bolsevik, egyházellenes kirohanásait hallgatta a hatvannyolcas lázongás idején?

– Azt valóban nehezen lehetett elképzelnem korábban, hogy a demokrácia és a szabadság hazájának tartott Nyugat-Európában, a franciaországi egyetemeken, a Sorbonne-on kommunista, sztálinista beszédeket tartanak majd és dicsérik a Szovjetuniót. Ezt persze nem tudtam elviselni. Amikor felszólaltam és elmondtam, mit műveltek velünk a kommunisták az ötvenhatos forradalom idején és később, a megtorlás során, megpróbáltak elhallgattatni, és ha francia barátaim nem védenek meg, talán ott helyben agyonütnek. De láttam ezt már korábban a svájci Genfben is. Amikor oda jártam, alakult az egyetemen egy diák szakszervezet. Ennek nevezték, de szörnyű kommunista, baloldali társaság volt az egész. Én már akkor felléptem ellenük. Körülbelül száz-százhúsz magyar diák tanult akkoriban a genfi egyetemen, és akadt közöttük három-négy ügynök, áruló, akiket a Kádár-kormány bízott meg azzal, hogy figyelje a hazafiakat, az egykori forradalmárokat. Gyorsan céltábla lettem, mert a többiekhez képest rövid idő alatt megtanultam franciául és sokat írtam 1956-ról az egyetemi újságba. A harcom folytattam tehát a szabadságharc leverése után is a kommunisták ellen, csak másként. Ez végig kísért egész pályafutásom alatt, és most azt látom, hogy a nemzeti-keresztény erőknek küzdeniük kell tovább Magyarországon a szabadságunkért és a szuverenitásunkért.

Mint gasztronómiai szakértő, szívesen készít olyan ősi hun ételt, amilyenből a ma világszerte ismert gulyás is eredeztethető

– Talán a hatvannyolcas kommunista ifjak jutnak az eszébe, amikor egy idegen érdekeket kiszolgáló bohócot lát az autó platójáról üvöltözni, vagy nemzetellenes, liberális hídfoglaló taknyosokról hallja a híreket?

– Nem csak a szívemben érzem, tudom, hogy ezek ugyanolyanok. Ezért folytatódik tovább az a harc, amit mi elkezdtünk 1956-ban, csak most nem szovjet harckocsik, hanem hídfoglalók állják el az utat. Az egykori ávósok és pufajkások nyíltan a szovjetek mellé álltak, de a mai ellenzék sem különb, ugyanolyan áruló társaság. Ilyenek sajnos mindig bőven akadtak a magyar történelemben. Károlyi, Jászi és a többiek a Nagy Háború idején az antant győzelmét kívánták azt hazudva, hogy azzal majd megvalósul a demokrácia. Ma ugyanezeket a hazug lózungokat, szavakat és mondatokat halljuk, ám a liberális-kommunista értelmezésben a demokrácia a baloldal hatalmát jelenti. Az árulóknak köszönhettük Trianont, ők voltak azok, akik az országvesztést előkészítették. Majd ugyanaz a hazaárulás folytatódott, miközben a haladónak hazudott eszmék nevében több százezer olyan embert gyilkoltak meg, akik hazafiként ragaszkodtak a hitükhöz, a gyökereikhez. Ezt az árulást láttuk Rákosi Mátyás és Kádár János követőinél, akik odaálltak a szovjet csapatok mellé, és ezt az árulást látjuk most Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter esetében is.



– Az árulást látja a közös nevezőnek?

– Igen, hiszen nézzük meg például, ki ez a Magyar Péter? Maga a megtestesült árulás. Elárulta a saját feleségét, a barátait, a politikai közösségét: nemrég láttam egy felvételt, amelyiken még lelkesen dicséri az Orbán-kormányt. Én inkább hagynám magam lekaszabolni, minthogy beálljak azok közé, akik fondorlatos módon a hazámmal szemben szervezkednek. Megundorodik tőlük és fellázad ellenük minden tisztességes, becsületes magyar ember. A 20. században ilyen árulókkal kellett nekünk együtt élnünk, velük kellett megküzdenünk, és amikor tehették, tönkretették az országot. Ne legyenek illúzióink, tönkre akarják tenni most is. Igyekeznek mindenünket eladni az Európai Uniónak, pedig mi csak magyarok akarunk maradni, kiállva az értékeink mellett.