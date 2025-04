Húsvét a világ körül: Vallás, hagyomány és a remény ünnepe Fejér Vármegyében is

A lepsényi óriás tojások!

Fotó: A művelődési ház

Fejér megyében a húsvéti hagyományok egyes részein a hímes tojások ajándékozása is jelen van. A tojások színesre festésének, mint a tavasz, a friss élet és a feltámadás szimbólumának, számos módja van. Egyes településeken a tojásokat nemcsak festékkel, hanem egyedi mintákkal is díszítik, amelyek helyi művészeti hagyományokat tükröznek. A megye kisebb falvaiban húsvéti körmeneteket és szentmiséket is tartanak, ahol az emberek az élő közösség erejében osztoznak. A templomok mellett ilyenkor a családok is együtt ünnepelnek, és a közös étkezések során a hagyományos húsvéti ételek, például sonka, tojás, és kalács kerülnek az asztalra.