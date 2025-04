Születésnapját ünnepelte a Hunyadi sztárja

A Hunyadi című sorozat sztárja, Törőcsik Franciska a napokban, április 28-án töltötte 35. születésnapját. Ennek alakalmából pedig arra gondoltunk, hogy készítünk egy áttekintést eddigi életútjáról.

A Hunyadi sztárja 35 éves lett!

Forrás: Instagram/ Törőcsik Franciska

Az orvos családból származó színésznő már gyermekkorában elkezdett nyitni a színészet felé. Először Földessy Margit színésznő magániskolájában tanult, majd később a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Játszott az Örkény Színházban, de néhány évig a fehérvári Vörösmarty Színház tagja is volt. Az utóbbi időszakban pedig meghódította a mozikat és a tévéképernyőt is.

Dancing with the Stars, Hogyan tudnék élni nélküled? Hunyadi

A színésznő a tavalyi táncos vetélkedőnek, a Dancing with the Stars-nak volt az egyik kiemelkedő versenyzője Baranya Dávid oldalán, akivel egészen a döntőig meneteltek. Végül aztán Strenner Antal alias WwhisperTon és Tóth Katalin párosa nyerte a showműsort. Közben mozivászonra került a Hogyan tudnék élni nélküled? című nagy sikerű Orosz Dénes rendezésű magyar film, amelyben Ember Márk mellett Törőcsik Franciska alakította a főszerepet Eszter személyében. De kétségkívül a pontot az i-re a Hunyadi sorozatban alakított Mara szerepe tette fel. A 10 részből álló magyar-osztrák történelmi sorozat március elején debütált a TV2-n. Az utolsó részt a mozikban is levetítették, nemrég pedig felkerült az egyik legnépszerűbb streamig platformra, a Netflixre.

Rudjer Vivien, Kádár L. Gellért és Törőcsik Franciska.

Forrás: Instagram/ hunyadisorozat

Sűrűn telt tehát Franciska utóbbi néhány éve, de biztosan tartogat még jó néhány meglepetést a jövőre nézve is, de addig is: Isten éltessen Franciska!