Egy nap alatt letarolta a Netflixet a Hunyadi

A sorozat hazai sikere már a márciusi vetítések idején is nyilvánvaló volt: a TV2 úgy döntött, hogy az erotikus jeleneteket kivágja az epizódokból annak érdekében, hogy a fiatalabb közönség is megismerhesse a legendás hadvezér történetét. Ez a lépés, bár vitákat is keltett, egyértelműen azt mutatja, hogy a Hunyadi-sorozat nem csupán egy látványos kosztümös produkció – hanem egy nemzeti identitásformáló alkotás is kíván lenni.