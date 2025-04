Hunyadi, a magyarok legnagyobbja

A Hunyadi Bán Mór regénysorozata alapján készült 10 részes törtélelmi sorozat a legnagyobb magyar hadvezér, Hunyadi János életét és rajta keresztül a 15. századi Magyarországot és a török elleni harcokat mutatja be. Tátott szájjal, tele izgalommal és félelemmel néztem, ahogy megelevenedik előttem a történelem. A magyar történelem azon része, amelyre méltóan lehetünk büszkék mi, magyarok. De azt sem szabad elfeledni, hogy Kádár L. Gellért bravúros színészi játéka és valamennyi másik színész kimagasló teljesítménye kellett ahhoz, hogy a produkció sikerre vigye. A szereplők egytől egyig olyan tökéletesen passzoltak az általuk alakított karakterbe, hogy mellettük azok is díjat érdemelnek, akik kiválasztották őket. Mara, Erzsébet, Hunyadi, Cillei, Újlaki – mintha a valóság egy szeletét láthattuk volna a képernyőn. A valóság azon szeletét, ami sok száz évvel ezelőtt megtörtént és ma úgy emlegethetjük ezek a történéseket, mint a várnai csata vagy a nándorfehérvári diadal. De Hunyadi és az ő öröksége több ennél. Magyar volt ő és azok közül is a legnagyobb, hadvezér, kormányzó, férj és apa, Lászlóé és az igazságos Mátyásé.

Hunyadi: Kádár L. Gellért és Rujder Vivien.

Fotó: TV2