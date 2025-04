Soha nem látott hőhullám érkezik idén nyáron!

Bár a tavaly nyár sem volt éppen hűvösnek mondható, de miért is lett volna az, hiszen nyár van, az idei nyár azonban több lesz mint izzasztó. Az előrejelzések a normálistól merőben eltérő hőséget jeleznek, de mindez nem csak spekuláció, hiszen Indiában és Pakisztánban idén szokatlanul korán és különösen intenzíven érkezett meg a nyári hőhullám, ami emberek százmillióinak életét nehezíti meg. A hőmérséklet egyes területeken elérheti a 49 Celsius-fokos forróságot is – írja a Köpönyeg.hu. A klímaváltozás hatása pedig nálunk is éreztetni fogja hatását.

Durva hőhullám érkezik idén nyáron Magyarországra

Fotó: Képünk illusztráció!

Ekkor érkezik hozzánk a hőhullám

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek és értékek. Ilyenek például a hőhullámok, amelyek már nem csak nyaranként éreztetik hatásukat, gondoljunk csak 2024 áprilisára, amikor egyik percről a másikra közel 30 Celsius-fokos meleg robbant be, majd egy-két hét után olyan lehűlés jött, hogy ismét vehettük elő a kabátokat. Idén nyáron az előrejelzések szerint

július végén, augusztus elején érkezik meg hazánkba az a hőhullám, amely során 46 Celsius-fokot is mérhetünk majd.

Kongatják a vészharangot

A klímaszakértők szerint ezek a hőhullámok egyre gyakoribbak és erősebbek lesznek, és a klímaváltozás által leginkább érintett országoknak rendkívül komoly kihívásokkal kell szembenézniük. A helyzet egyre súlyosabb, és egyre sürgetőbbé válik a klímaváltozás hatásainak kezelése. Egy-egy forró nap lassan odáig fajul, hogy a páratartalom mellett a test képtelen a párologtatásra, így pedig saját maga hűtésére is, aminek következménye túlhevülés és akár a halál is lehet. Különösen veszélyeztetettek az idősek és a várandós nők, valamint az állatok is.