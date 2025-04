Használt autók, amik kevesebbe kerülnek, mint egy használt iPhone

Manapság az új autókért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, használtan pedig nehéz jó autót kifogni, viszont ha nem ijedünk meg attól, hogy ha egy kocsi kicsit foglalkozósabb, akkor a használt autók piaca tartogathat számunkra meglepetéseket.

A használt autó piac is tartogathat meglepetéseket.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

"A mai gazdasági helyzetben 200 ezer forint már egy közepes szervizszámlát sem feltétlen fedez, nemhogy egy működőképes, azonnal használható autót. Mégis vannak, akik ekkora összeggel vágnak bele első járművük megvásárlásába.

A Haon azt írja, viszonylag sűrűn, szinte mindennap találkozhatnak a magyar közutakat használó sofőrök a legendás modellel, a Suzuki Swifttel amelyről sokan azt állítják, nem is igazi autós az, akinek még nem volt ilyenje" - írja a vg.hu.

A Fejér vármegyei használt autó piac is tartogat meglepetéseket

Ha már a népszerű suzuki swift szóba került, Dunaújvárosban is várja új tulajdonosát egy 98-as 1.0-ás GL modell. Ez a kis 53 lóerős autó mindössze 130 000 forintba kerül, minimális ráfordítással és friss műszaki vizsgával még bárkinek jó szolgálatot tehet.

Forrás: használtautó.hu

Mindössze 140 000 forintért már olyan autót is találhatunk, amit akár azonnal vezethetünk is. Egy kis 1999-es 39 lóerős Fiat Seicento 900 S is épp új tulajdonosára vár. Megkímélt állapotban, kevés kilométerrel és érvényes műszakival azonnal vihető.