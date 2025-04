Halálba lökték az olimpiai bajnokot, kisgyerekért aggódott egész Fejér

Sosem látott videó került elő a dunai hajóbalesetről

A Tények által bemutatott felvétel fordulatot hozhat a nyomozásban. A dunai hajóbaleset egyik résztvevője által készített videófelvétel sok mindenre magyarázatot adhat. A rendőrség által gyanúsított férfi továbbra is tagad. A TV2 Tények egy videót mutatott be, amin jól látszik: az egy álhír volt, hogy az eltűnt Lieszkovszky Zalán vezette a motorcsónakot a baleset előtti pillanatokban. Azonban a gyanúsított Gy. Bálint és ügyvédje is tagadja, hogy ő vezette volna a hajót.