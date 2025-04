Seregélyesen eltemették „Tankos” Gyuri bácsit

Horváth Györgytől, az édesapától és nagypapától, szeretett rokontól, baráttól, bajtárstól, jó ismerőstől búcsúztak mindazok, akik ott voltak a temetőben. „Tankos” Gyuri bácsi élete egy seregélyes-szőlőhegyi kis házból indult el 1941-ben, édesapja, édesanyja törődése, gondoskodása mellett nevelkedett. Négyen voltak testvérek, bátyja tragikusan korán elhunyt, de megelőzte Gyuri bácsit az elmúlásban két nővére is. Három-négy évesen még látta a környéket felemésztő második világháborút, tizenöt évesen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei tettek rá mély benyomást. Televízió- és rádióműszerész végzettséget szerzett, 26 hónapot szolgált a Magyar Néphadseregben harckocsizóként, akkor képezték ki a T–34-es tank vezetésére. Házasságából 1968-ban született lánya, Ildikó, és idővel büszke nagypapája lett Ágotának és Tibornak.

Horváth György (Tankos Gyuri bácsi) fényképe, és egy kis T–34-es a temetőben, a koszorúk között

Forrás: feol.hu

A kommunista rendszerrel 1971-ben került élesen szembe, amikor bátyja – aki a Tolna Megyei Termelőszövetkezet főkönyvelője volt –, gyanús körülmények között elhunyt. Azt követően már nem rejtette véka alá véleményét, amiért a nyolcvanas években, egy fontos külföldi utazás előtt bevonták az útlevelét. Előtte azonban még eljutott Szíriába, és az ott született emlékei és történetei később nagy hatással voltak unokájára. A rendszerváltást követően nemzeti radikális mozgalmakban érezte a helyét, egész életét áthatotta a haza szeretete és a hazafias gondolkodás, amelynek továbbadását fontos küldetésének tartotta. Betegsége előtt még nagy lendülettel és tenni akarással beszélt legújabb helytörténeti kutatásairól. Érdeklődése, hazafias érzelmei családjában is követőre találtak, hiszen lányunokája, Ágota a pákozdi katonai emlékpark történésze.

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéddel, jogvédővel (Horváth György mellett balra)

Forrás: Horváth György közösségi oldala

Akkor lett világszerte ismert, amikor az őszödi beszédet követő tiltakozásokat követő időszakban, 2006. október 23-án beindította az ünnepre kiállított T–34-es tankot, miután annak nyílásáról leverték a lakatot. (Ezekről a pillanatokról csak keveseknek nyilatkozott, a Fejér Megyei Hírlappal annak idején kivételt tett.) Százötven métert haladt a harckocsival a tüntetők között, végül demonstratívan megállt a rendőrsorfalnál. Menet közben egy hirdetőtáblát ledöntött, de nem sérült meg senki. „Ez a legnagyobb szerencsém. Ahogy az életemben minden fontos helyzetben, az Isten itt is fogta a kezem”, mondta erről később. Bár a hatalom próbálta azt hazudni, hogy kifogyott az üzemanyag, valójában Gyuri bácsi a maga elhatározásából állt meg a rendőrök hada előtt. Akik több tucatnyi könnygázgránátot lőttek a tank közvetlen közelébe, végül a vízágyú betalált a vezető kémlelőnyílásán. Sokkal rosszabbra is számított: „Én azt hittem, éles lőszert is használnak, azért hajoltam félre, amikor végül csak vízágyúval lőttek. Nem tudtam kiszállni, mert rajtam volt egy hátizsák, és közben ütöttek is. Akkor az egyik rebiszes elővett egy nagy kést, először még én is megijedtem, mit akar vele. A hátizsák pántját vágták le, és kirángattak.” Megverték, a földön fekve is rúgták. Horváth György mégis győzött: bátor, leleményes tettével megmutatta, hogy a 2006-os tiltakozók méltónak bizonyultak a Pesti Srácok emlékéhez.