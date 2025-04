Gumicsere itt és most, avagy elérkezett az idő

Már nem fagyosak a hajnalok, és egészen kellemesek az esték, emellett napközben néha már nyarat idéző meleg van. A hullámokban érkező lehűlések után jól esik mindenkinek a jó idő, ám az autók acél és alumínium felnikre feszített téli gumiabroncsai számára ez már nem ideális hőmérséklet, vagyis végérvényesen elérkezett a gumicsere ideje.

A gumicsere ideje végérvényesen elérkezett. Weiger Bence gumisműhelyében egy hete gőzerővel halad a munka

Fotó: PJD / FMH-archív / Forrás: /FMH archív

Ahány garázs annyi szokás

Sokan arra a megoldásra esküsznek, hogy mindig ugyanahhoz a szerelőhöz viszik a kocsit, mert megbíznak benne, és mert ezek közül sok vállalja a pihenőre vonuló abroncsok megfelelő tárolását is, ezzel is csökkentve a garázsok zsúfoltságát. Mások inkább úgy vannak vele, hogy figyelik az akciókat, és a szolgáltatás ára határozza meg, hogy ki lesz az a szerelő, aki elvégzi a munkát. Megint mások nem bízzák ezt a feladatot másra. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy a téli és a nyári szett is felnin legyen, így egyrészt nincs annyit gyötörve a gumiabroncs, másrészt így otthon, saját kezűleg is elvégezhető a csere, igaz, így az is megtörténhet, hogy az egyébként elengedhetetlen centrírozás elmarad.

Móron már egy hete tart a roham

Móron, a Velegi úton dolgozik Weiger Bence, az ott működő gumis műhely vezetője. A szakembertől azt kérdeztük, hogy elérkezett-e a gumicsere ideje, illetve hogy elindult-e a nagy tavaszi roham?

– Mindenképpen eljött a gumicsere ideje, és így a roham is elindult. Egy hete folyamatosan érkeznek az autók, illetve a gumik, kerekek, tehát gőzerővel zajlik a munka. Ha felnin van tárolva az abroncs, az a jobbik eset, de én magam nagy gondot fordítok arra, hogy ne legyenek gyötörve az abroncsok átszerelés közben sem. Ehhez persze nem csak gyakorlat kell, hanem hozzáértés is, és nem utolsósorban új, modern berendezések is.

Nem ritka az sem, hogy érkezik a műhelybe olyan autótulajdonos, akinek felnin vannak az abroncsok, és otthon cserélte. A házi szereléssel nem is lenne gond, de otthon a garázsban nem tudják centírozni a kerekeket, és így nem ritka, hogy csak akkor kerül hozzám az autó, amikor kiderül, hogy ráz a kormány. Mindig azt szoktam javasolni, hogy inkább kérjen időpontot, hozza be hozzánk. Centírozzuk ki, és ellenőrizzünk egy keréknyomást, mert az is nagyon fontos a megfelelő működéshez – figyelmeztetett Weiger Bence.