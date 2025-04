Gálaműsor és kultúrházavató Székesfehérváron

Országos Diáknapok

Nemrég zajlott le a Fehérvári Diáknapok, amely idén is nagy népszerűségnek örvendett. A diákok több évtizede mutathatják be tehetségüket a közönségnek, 1985-ben például az Országos Diáknapok zárórendezvényét Székesfehérváron tartották, amelyről a következőképp számolt be a Fejér Megyei Hírlap 1985. április 29-i száma: „A székesfehérvári Vörösmarty Színházban vasárnap délelőtt zsúfolásig megtelt nézőtér előtt rendezték meg az országos diáknapok fehérvári záróünnepségét. A díjkiosztásra és a gálaműsorra érkező fiatalok magukkal hozták azt a vidámságot, lendületet, amely a négynapos rendezvényt, találkozót jellemezte. A derűs, jó hangulatú ünnepségen jelen volt Nagy Ilona,az MSZMP Fejér Megyei Bizottságának osztályvezetője és Kracsun Csaba, a KISZ megyei bizottságának első titkára is. A diáknapokon négy megye fiataljai vettek részt a bemutatókon és a versenyeken, s közülük a legnagyobb sikert arató Bács-Kiskun megyei delegáció vehette át a fesztiváldíjat, amelyhez egy emeletes torta is járt. Ezt követően még csaknem negyven díjért járulhattak a színpadra a művészeti bemutatókon legeredményesebben szereplő középiskolások. S valamennyiüket óriási taps kísérte. Megyénkből kilenc amatőr együttes és szólószámot előadó fiatal kapott díjat. Az ünnepség végén a delegációk virágkosarakat vehettek át, majd együtt énekelték el a DIVSZ-indulót. Ezután színes és nagy sikerű gálaműsor következett, amelyen az amatőr együttesek és szólisták mutatták be legjobb produkcióikat. A megyék delegációi délután elbúcsúzva az új ismerősöktől, barátoktól, elutaztak Székesfehérvárról.”



Kultúrházavató

„Nagyarányú társadalmi munkával és hárommilliós beruházással bővítették Kisapostagon a művelődési intézményt és felújították a községi sportpályát. Az emelettel megtoldott kultúrházat szombaton adták át, ünnepi kultúrműsorral avatták. A sporttelep újjászületését pályaavató mérkőzéssel, látványos gyermekprogrammal ünnepelték Kisapostagon. A művelődési és sportlétesítmény igazi avatását — egésznapos rendezvénnyel — május elsején rendezik meg“ – számolt be a hírről a Fejér Megyei Hírlap 1985. április 29-i száma.