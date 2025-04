A gumiabroncs gyár is a fenntarthatóság útját választja: Környezeti célok a fókuszban a Föld napján!

A Föld napja világszerte a környezeti tudatosság erősítését szolgálja. A Hankook Tire idén is hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság nem csupán elv, hanem üzleti stratégiájának szerves része. Ennek jegyében a vállalat rendszeresen közzéteszi ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) jelentését, amely részletesen bemutatja környezetbarát intézkedéseit. - A Föld napja emlékeztet minket közös felelősségünkre bolygónk védelmében. A Hankooknál a fenntarthatóság üzleti stratégiánk szerves része: ESG jelentésünk tükrözi folyamatos erőfeszítéseinket és elkötelezettségünket egy zöldebb, fenntarthatóbb jövő megteremtése iránt az innováció és a felelős működés révén. – mondta el Lim Ho Taek, a rácalmási Hankook üzem ügyvezető igazgatója.

Föld napja, mindenkinek fontos!

A vállalat célkitűzése, hogy 2050-re elérje a nettó karbonsemlegességet, ennek érdekében csatlakozott a Tudományalapú célok kezdeményezéshez is. A gyártás során alkalmazott energiatakarékossági intézkedéseknek köszönhetően 2024-re 4,45%-kal csökkent a cég szén-dioxid-kibocsátása. Emellett újrahasznosított anyagokkal is dolgoznak: az elhasznált gumiabroncsokból kinyert pirolízis olaj hasznosítása már elindult. A Hankook az elektromos járművekhez tervezett iON abroncscsaláddal is támogatja a fenntartható mobilitást. Az alacsony gördülési ellenállás révén ezek az abroncsok hozzájárulnak az energiahatékonysághoz és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez. A vállalat szerint a Föld napja nem csupán emlékeztető, hanem lehetőség is arra, hogy újraértékeljük szerepünket a környezet megóvásában – és ebben az ipari szereplőknek különösen nagy a felelősségük.