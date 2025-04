Fokozottan védett fajnak ad otthon a Sóstó

A Sóstónál sétálva többféle madarat is láthatunk, így például sirályokat is, amelyek fokozottan védett szerecsensirályok. A madarak a Sóstón a 2018-as élőhelyrevitalizáció során létrehozott költőszigetek állandó fészkelői lettek, több száz egyedes kolóniát alkotva a dankasirályokkal – olvasható a Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán, amelynek bejegyzéséből azt is megtudhatjuk, hogy a szóban forgó fajnak urbanizált belterületen európiai viszonylatban itt található a legnagyobb fészkelőtelepe. A keleti kapu közelében található Sirály-les is róluk kapta a nevét, ahonnan teljes panoráma nyílik a szigetre.