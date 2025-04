Emberre és kutyára is veszélyes az a fertőzés, mely hazánkban is terjed

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának szakorvosa, Kardics Kinga az ATV-ben beszélt arról a Magyarországon egyre gyakrabban előforduló, állatról emberre terjedő fertőzésről, amit echinococcosisnak hívnak. E betegség az utóbbi időben emelkedő esetszáma miatt lett téma napjainkban. Szerencse azonban, hogy Magyarország esetében kisebb veszélyről beszélhetünk, itt 2023-ra 19, 2022-re 9, 2021-re 7, 2020-ra pedig még csak 4 ilyen beteget tartanak nyilván.

A fertőzés a velünk élő, gondozott és az élősködők ellen rendszeres védelemben részesített kutyákra nincs veszéllyel.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A fertőzés egy galandféreg okozta megbetegedés

A Semmelweis Egyetem szakorvosa úgy magyarázta a fertőzés menetét, hogy „az echinococcosis egy galandféreg okozta megbetegedés, ami ugyanúgy veszélyt jelent házi kedvenceinkre, mint ránk, emberekre”. Részletezte is, miszerint „a férgek vagy petéik a fertőzött rókák és aranysakálok bélsarával ürülnek, és akár egy évig is életképesek maradnak.”Ha a peték azután a szimatoló kutyák szájába, orrába jutnak, vagy lábukra, szőrükre kerülnek, és lenyalják onnan, az állat béltraktusába jutva a peték őket is megfertőzik” – írja a Mandiner.

A szakorvos azt is hangsúlyozta ugyanekkor, hogy a velünk élő, gondozott és az élősködők ellen rendszeres védelemben részesített kutyák, macskák alapvetően ritkán terjesztői emberekre veszélyes fertőző betegségnek.