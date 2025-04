Máris összehívták a bíborosi testületet, Erdő Péter is a Vatikánba utazik – videóval

Ferenc pápa halála után a katolikus egyház új pápát választ, jelenleg azonban Szent Péter trónja üres. Az új egyházfőt a konklávé választja majd meg, most ez az időszak következik, hamarosan pedig megtudhatjuk ki lesz Ferenc pápa utódja. A bíborosi testületet már össze is hívták egy általános megbeszélésre, így Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is a Vatikánba utazik.

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Az esztergom-budapesti érsek a közszolgálati televíziónak nyilatkozott a szomorú hír után, amelyben elmondta, megrendülten értesültek Ferenc pápa haláláról, mert reménnyel teli volt, hogy húsvétvasárnap még urbi et orbi áldást mondott. Beszámolt arról, hogy holnap reggel kilenc órára már összehívták a bíborosi testületet egy általános megbeszélésre a Vatikánba.

Az összes bíboros együtt lesz, és tanácskozhatnak arról, mit tartanak a legfontosabbnak az egyház életében.

– fogalmazott a bíboros.

