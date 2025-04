Aki megérintette a lelkem — így búcsúztatják Ferenc pápát a magyarok

Megdöbbentő hír érkezett húsvéthétfő reggelén a Vatikánból: elhunyt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő még februárban lett nagyon beteg, kétoldali tüdőgyulladás miatt kezelték hetekig kórházban, az elmúlt napokban azonban úgy tűnt jobban van, húsvétvasárnap még beszédet tartott, ma reggel azonban „visszatért a mennyei atya házába" – fogalmazott a hírt bejelentő Kevin Farrel bíboros. A szomorú esetet követően világszerte búcsúznak Ferenc pápától.

Imádkozik Ferenc pápa lelki üdvéért Böjte Csaba

Ferenc pápa halála megrendítette a világot, így búcsúzott tőle Böjte Csaba

A ferences szerzetes februárban, amikor a katolikus egyházfő beteg lett azt nyilatkozta a Ripostnak: „úgy lesz, ahogy Isten rendeli." Hozzátette, nagyszerű püspökeink vannak, ezért, ha úgy adódik, a konklávén biztosan megtalálják a megfelelő utódot, és az élet megy tovább. Nem sokkal Ferenc pápa halála után a Facebook oldalán emlékezett meg az egyházfőről Böjte Csaba.

Adj Uram örök nyugodalmat neki! Imádkozzunk Ferenc pápa lelki üdvéért és a Katolikus Egyházért. Őszinte részvéttel, Csaba t.

– olvasható a ferences szerzetes közösségi oldalán.

Mága Zoltán is elbúcsúzott Ferenc pápától

A híres magyar hegedűművész, Mága Zoltán is közösségi oldalán búcsúzott el Ferenc pápától. Mága több alkalommal is zenélhetett és találkozhatott a katolikus egyházfővel, ráadásul Ferenc pápa meg is áldotta Mága Zoltánt még 2017-ben, amikor a művész egy hegedűt adott ajándékba a pápának.

Elment Ferenc Pápa,akinek a Vatikánban is játszhattam… és aki megérintette a lelkem

– írta Mága Zoltán a közösségi oldalán.