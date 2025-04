Fejér vármegye évfordulós emlékei

Névadás, emlékfalavatás

Harminc évvel ezelőtt vette fel Tanka János nevét az abai könyvtár. A Fejér Megyei Hírlapban így fogalmaztak ennek kapcsán: „A helybéli születésű tanítót és költőt nagy becsben tartja a falu népe, önkormányzata, könyvtára, amely kiállítással idézi a népszerű tanító és költő életútját, munkásságát, bemutatja a helyi összefogást is dicsérő köteteit. A művelődési házban egy falfelületet emlékfallá alakítottak, amelyre minden helybéli jeles polgár neve felkerül majd, akik hozzájárultak a település lakóinak anyagi, szellemi gyarapodásához. Az emlékfalra került tegnap Tanka János és Fejes Ádám táblája, az utóbbi református lelkész volt, akit költőként is számontartanak. Aba mind a két jeles szülöttének verseiből elhangzott néhány a tegnapi ünnepi műsoron. A hagyományőrző gesztusnak egyik szép mozzanata, hogy az ifjúság teremtő módon vesz részt benne, s nem csak a zenés irodalmi műsor szereplőiként. A művészeti iskola növendékei készítették tűzzománcból az emléktáblákat."

Ötödére csökkentették a kocsiállást a Dunai Vasműben

„A Dunai Vasműben naponként 350—400 vasúti kocsi anyag érkezik, s átlagosan 300—320 vasúti kocsi áru hagyja el naponta a Vasművet. Tavaly és azelőtt a megengedettnél jóval többet tartózkodtak a vasúti kocsik a Vasműben. Ezért 1964 első negyedében csaknem ötmillió forint kocsitartózkodási díjat kellett kifizetni a MÁV részére.A hosszú kocsiállás azonban nemcsak a Dunai Vasműnek jelentett anyagi kárt, de a népgazdaságnak is, hogy nem kapta vissza idejében a szállításhoz máshol hiányzó vasúti kocsikat. A Népi Ellenőrzési Bizottság is foglalkozott az üggyel és többek között megállapította, hogy a kocsitartózkodás igen magas, 1964-ben egy egy kocsi átlagos kirakási ideje 35,5 óra volt. A Vasmű vezetői és szállítási szakemberei az év elején számos belső intézkedést tettek. Elsősorban a kocsiürítés gyorsítása érdekében kevesebb helyrecsoportosították a kirakott alapanyagokat. Az alapanyag depóniák számának csökkentésével és belsőátszervezésével 96 főnyi létszámot és három rakodógépet is megtakarítottak. A gyár két vagonbuktatójának a napi teljesítményét is növelték. A dunaújvárosi MÁV vasútállomással és más szervekkel szoros kapcsolatot teremtettek.Egyenletessé vált az anyag beérkezés. A nemzetközi OPV- s kocsik szállításra engedélyezse is sokat segített. A gyárrészlegek kocsiigényeiket a tényleges szükségletnek megfelelően jelentik be. Újabban s rendszeresen öt naponként ellenőrzik a kocsi tartózkodást, s Indokolatlan kocsitartózkodás vagy hanyagság miatt összesen hatezer forint kártérítést szabtak ki. A szállításban dolgozószámos szakember prémiumfeltételévé tették a kocsitartózkodás csökkentését. Célul tűzték ki, hogy a kocsitartózkodást a tavalyinak negyedére-ötödére csökkentik. A céltudatos munka első eredményekért 1965 első negyedében az előző évi öt millióval szemben, az idei első negyedévben a tavalyinak alig ötödét, 946 810 forint kocsitartózkodási díjat fizettek ki. Ezt a nagyarányú csökkentést annak ellenére érték el, hogy idén az első negyedévben a Dunai Vasműnek hatezerrel nagyobb volt a vasúti kocsi forgalma, mint tavaly. A Dunai Vasmű szállítási gyárrészlegének vezetői az elmúlt három hónap jó tapasztalatait hasznosítani akarják, s a szállító üzemektől egyenletes anyagküldést kért." – írtuk meg 1965-ben.