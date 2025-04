Megteltek Fejér szállodái, megrohamozták őket

Több Fejér megyei szálláshelyet kerestünk meg, melyek közül három nagyobb szállodától érkezett válasz. A Szárcsa Hotel arról tájékoztatta a feol.hu-t, hogy náluk szinte telt ház volt a négynapos ünnepekkor. De, ha összességében az év eddigi foglalásait viszonyítják a tavalyi ugyanezen időszakhoz, akkor kevesebben szálltak meg náluk. A programok kapcsán pedig elmondták: – Minden évben élő nyuszik és bárányok vannak a kerthelyiségben, vasárnap pedig különleges húsvéti reggelit tartottak népviseletbe öltözött reggeliztetőkkel, valamint tojáskeresés is volt a gyerekeknek.

A Fejér megyei szálláshelyek közül a Szárcsa Hotelben egy szoba kivételével telt házzal telt a húsvét.

Forrás: Szárcsa Hotel

„Húsvétkor egyébként mindig magas a foglaltság, ilyenkor minimum 3 éjszakára lehet jönni” – tette hozzá Ritter Judit igazgató.

A további Fejér megyei szálláshelyeken így telt a húsvét:

Választ kaptunk még a Velence Spától is, akik arról tájékoztatták lapunkat, hogy többnyire a sima hétvégék is magas foglaltsággal mennek náluk, húsvéti hosszú hétvége pedig, jellemzően az összes többi hosszú hétvégére és kiemelt időszakra, ezúttal is telt házas volt.

„Szállodánk kiemelten család- és gyermekbarát, és bár egész évben készülünk animációs programokkal, ilyenkor több, húsvéti témához kapcsolódó kézműves-alkotó programot tartunk, de népszerűek a szabadtéri sportjátékok is és az elmaradhatatlan esti minidisco a szálloda két kabalaállatával, Ele-Fannival és Ele-Fülöppel. Az idén még a Tekergő Bábszínház húsvéti, nyuszis bábjátéka is hangolta a gyerekeket húsvétra. A lobby berendezését is át kellett alakítani, mert alig fértek el a gyerekek. A Játékbirodalom ilyenkor tavaszi és húsvéti dekorációt ölt, illetve a lobby ablakai is színes, virágos, tavaszi dekorációt kapnak” – árulta el Bogár Nikolett értékesítési vezető.

Ami az ételválasztékot illeti helyet kaptak a kínálatban a klasszikus húsvéti ételek: sonka, tojás és bárány.

Végezetül a Mercure Magyar Királlyal is felvettük a kapcsolatot, amely üzleti szálloda lévén most is egy csapat sportolót szállásolt el hosszabb időszakra, akik egy sporteseményre érkeztek a városba. Így nem készültek külön húsvéti csomaggal.