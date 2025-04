Fejér évfordulós emlékei

Büntetlenül a tilosban

Az ökölvívók — tisztelet a ritka kivételeknek — nem véletlenül állnak nehéz fiúk hírében. Legtöbbjük igen mélyről küzdötte föl ismert emberré, élsportolóvá magát,nem csoda, ha néhanapján képtelenek ellenállni a rossz cimborák csábításainak. Ebben a sportban a kisebb és nem rendszeres kilengések bocsánatos bűnnek számítanak, amelyekért tisztességes munkával, kemény edzésekkel, jó eredményekkel szokás vezekelni. Csakhogy a SZIM-nél egypáran régen túlmentek minden határon. Némelyik korábbi bajnokot többet lehetett ittasan, mint józanul látni, könnyebb volt őket a kocsmában, mint az edzőteremben megtalálni. A sikerek után szükségképpen kudarcok következtek, s ahogy lenni szokott, most mindenért egyszerre kell fizetni. Nemrégiben új vezetőség került a SZIM Vasas élére,amelynek legelső dolga a rendcsinálás volt. (...) Csak azok a versenyzők maradtak, akik hajlandók elfogadni, hogy elsősorban a Köszörűgépgyár dolgozói és csak azután sportolók. Akinek jár munkaidő-kedvezmény, felkészülési juttatás,természetesen megkapja, de pontosan annyit, amennyit az előírások megengednek,semmivel sem többet. — Eddig eszerint másként volt? — Korábban túlságosan,mondhatni mindenáron az eredményességre törekedtünk és ez megalkuvásokhoz vezetett. Az idősebb, ismert versenyzők alapvető fegyelmi vétségeket követtek el,amelyeket a közeli versenyekre gondolva büntetlenül hagytunk. Nem lett volna szabad elnézőnek lenni, a jövőben ilyesmi fordulhat elő.

Számítógép és sornyomtató A Videoton Hannoverben

A Hannoveri Vásár tíz szakkiállítása közül a legnagyobb szenzáció most is az iroda- és információtechnikai újdonságok bemutatója. Ennek a szakkiállításnak legnagyobb pavilonjában, amelynek területén 13 labdarúgópálya férne el, található a Videoton 80 négyzetméteres standja is. A Videoton vásáron résztvevő delegációja április 19-én sajtóbeszélgetést rendezett az egyik konferenciaközpont különtermében. Szakfolyóiratokat, gazdasági és politikai lapokat képviselő 50 újságíró jelenlétében dr. Baráth Csaba,a Videoton Számítástechnikai Gyárának kereskedelmi igazgatója rövid bevezetőben ismertette vállalatának tevékenységét,és válaszolt az újságírók kérdéseire, majd állófogadáson folytatódott a sajtó tájékoztatása. (...) — A Videoton 1977 ótavesz részt a Hannoveri Vásáron. Részvételünk sikerességét igazolja, hogy például a múlt évben 54 üzletemberrel folytattunk tárgyalásokat, amelyek összesen egymillió nyugatnémet márkaértékű exportszállítást eredményeztek. Az idei vásár harmadiknapján vagyunk csak túl,ezért az eredményekről mégkorai lenne beszélni. Az mármost látható, hogy kiállított új termékeink, a VT 8/16 minikomputer és a 21 200,21400 jelzésű sornyomtató iránt nagy az érdeklődés. A Videoton számítástechnikai termékei a maguk kategóriájában versenyképesek.