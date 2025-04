Elképesztő! Féláron nyalhatjuk a fagyit - mutatjuk hol!

– A szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány célja, hogy felhívják a figyelmet a minőségi magyar fagylaltra, közösségi élménnyé tegyék a fagyizást, támogassák a hazai fagylaltkultúrát és megmutassák a hazai édességipar értékeit – olvasható társlapunk, a Világgazdaság honlapján.

Közeledik a Magyar Fagylalt Napja: féláron lehet fagyit venni ezen a napon.

Megyei fagyizó is csatlakozott

Az előzetes becslések szerint legalább 10 ezer gombóc fogy majd el ezen a napon. Fejér vármegyéből például eleddig egyetlen fagyizó csatlakozott eddig a Velencei-tó partján. A kápolnásnyéki Nemes Cukrászda azonban minden bizonnyal versenytársat is kap, ugyanis a cukrászdák egészen május 2-ig regisztrálhatnak. Bízunk benne, hogy hamarosan számos kiváló székesfehérvári hely is csatlakozik. Mutatjuk, hogy áll most a lista!

Tudta-e? Alig pár napja, húsvét péntekén nyitott ki a legendás, Ürményi-kastéllyal szemben a Magosan Jó Fagyizó, amely nagy sikerrel zárta az első hétvégéjét.