Örömteli, sikkes, és megismételhetetlen pillanatok a hatvanas évek fehérvári vidámparkjából

Ha nem látnánk a körhintákat, azt gondolnánk, ünnepi eseményre készülődők tömegét látjuk. A hölgyek elegáns blúzban, szoknyában, van, akinek még masni is van a hajában, az urak pedig élére vasalt nadrágban, ingben és öltönyben. Sokunk által hiányolt sikk és elegancia a hatvanas évek hétköznapjaiból, amikor még a vidámparkban is rendezett külsővel, elegánsan illet megjelenni. No de nemcsak a külsőt, a felhőtlen örömöt, a pillanat örömét is irigylésre méltónak találhatjuk. A résztvevők önfeledten élvezik a körhintát, a csónakhintát, egymás társaságát, anélkül, hogy félpercenként a telefonjukra kellene pillantaniuk. Örömteli és nem megismételhetetlen pillanatok ezek!