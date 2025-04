Gyarapodó nemzet és település 16 perce

Egy régi ismerős a településen, aki esküvel is megerősítette hovatartozását: Ibolya hivatalosan is magyar állampolgár lett

Megható pillanatok tanúi lehettek azok, akik jelen voltak, amikor egy 31 éve Abán élő lakos letette az állampolgársági esküt a város polgármestere, Képliné Molnár Ildikó polgármester előtt. A közösség régi ismerőse, Ipiné Ibolya mostantól hivatalosan is Magyarország polgára lett – de ahogy a polgármester is kiemelte, szívében mindig is az volt.

Fotó: Az önkormányzat

