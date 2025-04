Egy nap, amikor a mese lett az élet ritmusa

Talán soha annyi mesét nem hallott mai gyerek, mint amit ezen a hétvégén a szerencsés zámolyiak. A Mesemaratonon tényleg reggeltől másnap reggelig lélekig ható történetek töltötték meg a Csoóri Sándor Művelődési Házat és a benne időt töltő gyerekek, fiatalok, szervezők lelkét.

Mert mit is ad a mese nekünk? Alapokat az élethez, kulcsot az ember szívéhez, megnyugvást vagy éppen szárnyakat – kinek éppen mire van szüksége. Zámolyon, a színpad kényelmes foteljében sorra cserélődtek ezen a napon a történetmesélők, de volt tánc, vers és dalolás is, hiszen mozogni, frissülni is kellett. A Kákics zenekar fellépése igazi daloló történetmesélés volt, a gyerekek táncos előadása, éneklése pedig üdítő felfrissülés. Nagyon sok gyermek vett részt a tizenkettedik Meseidő rendezvényén,éjszaka pedig legalább ötvenen ott is aludtak - hiszen a program éjszaka is folytatódott. Szakadatlan érkeztek a mesélők – köztük többek között Sallai Mihály polgármester, a Meseidő egykori ötletgazdája is -, hogy a talán alvó, talán félig éber hallgatóság képzeletének szárnyakat adjon a felolvasott történetekkel.