Eduardo kalandosan élt, brutálisan halt

Tizenhat évvel ezelőtt, 2009. április 16-án kommandósok lelőttek, lényegében kivégeztek a bolíviai Santa Cruzban, egy szállodában három férfit: a magyar-bolíviai-horvát állampolgár Eduardo Rózsa Florest, a székely Magyarosi Árpádot és az ír Mi­chael Martin Dwyert. Az ugyancsak magyar, erdélyi származású Tóásó Előd és a bolíviai-horvát kettős állampolgár Mario Tadics túléléséhez kisebb csoda kellett, mint ahogyan későbbi szabadulásukhoz is. De az még nagyon messze volt azon a hajnali órán, ám az idő kereke megállíthatatlanul forog, hiszen már annak is éppen tíz éve, hogy hazajutott. Száron élő nővére, Edit kitartó harcot folytatott azért, hogy Előd mindent újra kezdhessen.

Eduardo élete moziba illő, mint ahogyan Fekete Ibolya rendezésében egyes epizódjai 2002-ben oda is kerültek. A Chico című film róla szóló jeleneteit saját maga játszotta el. Eduardo Rózsa Flores 1960-ban született Bolíviában Rózsa György magyar festőművész és Nelly Flores katalán tanárnő fiaként. Eltökélten kommunista apja többször börtönbe került, aztán a család 1972-ben Chilébe költözött, ahol az apa Allende elnök művészeti tanácsadója lett, ezért Pinochet hatalomátvétele után Svédországba, majd 1975-ben Magyarországra menekültek. Miután Magyarországra jöttek, Edu az egyetemen élénk mozgalmi életet élt, aztán beszervezte a katonai elhárítás, és mint spanyolul kiválóan beszélő határőr katona, többször ő várta a ferihegyi repülőtéren a Budapestre általában pihenni érkező Carlost, a terroristát. Flores jó ideig lelkes kommunista maradt, de rövidesen, erdélyi, albániai és jugoszláviai tapasztalatai alapján kiábrándult a baloldali eszmékből. Akkor már újságíróskodott, egy katalán lapnak és a BBC-nek is dolgozott. Rá tökéletesen illik Churchill mondása, hogy ha egy ember harminc éves kora előtt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont harminc után nem konzervatív, akkor nincs esze.

Ennek az útnak első állomása volt, amikor a barcelonai La Vanguardia tudósítója lett és Sütő Andrással készített interjút Erdélyben és úgy kellett a zöldhatáron keresztül visszaszöknie Magyarországra. Aztán 1991-ben látta, ahogy Albániában ledöntik Enver Hodzsa kommunista diktátor szobrát, de akkor még nem temette el magában teljesen az eszmét. Ez végül Horvátországban történt meg, ahol otthagyta az újságírást és beállt nemzetőrnek: már vörös csillagot viselő jugoszláv katonákra és félreguláris csetnikekre lőtt. Apjával emiatt annak haláláig nem beszéltek. Miután egy rohamosztag parancsnokaként megsebesült, horvát állampolgárságot kapott és ezredesi rendfokozattal leszerelték, akkor költözött Budapestre. Abban az időben készítettem vele egy riportot, majd rábeszéltem, hogy együtt menjünk vissza a frontra. Kricskovics Antal fotóriporterrel különleges tudósítói csoportot alakítottunk, és egészen az évtized végéig kalandoztunk a Balkánon Kelet-Szlavónián, Krajinán át Szarajevóig, majd Tiranáig, Vloráig.