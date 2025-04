Két pályázó verseng a hengerművekért – új szakaszban a Dunarolling felszámolása

A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben rendelte el a cég felszámolását, az eljárást Czumbel Zoltán felszámolóbiztos vezeti. A cél egy új, céltársaság létrehozása, amely a vasmű gazdasági tevékenységét továbbviheti.

Új szakaszban a Dunarolling felszámolása

Forrás: DH-archív/SzZsE

A két pályázó: a Hangzhou CIEC Group C., Ltd. (Kína) és a Dunaferr Steel Rolling, a.s. (Csehország). Mindketten határidőre benyújtották a szükséges dokumentációkat, így jogosultak a következő szakaszba lépni – feltéve, hogy az előminősítési folyamat során nem merül fel nemzetbiztonsági aggály.

