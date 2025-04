A város szíve: Felfedezzük Székesfehérvár Városháza Dísztermét

A díszterem bemutatását a karzaton kezdtük, ahol a polgármester külön figyelmet szentel a kovácsoltvas címernek, amely a teret díszíti. A város címerében a város kapuja is megtalálható, mely nyitva áll, jelezve, hogy mindig várja az érkezőket. Ez a szimbolika egyszerre tükrözi a város vendégszeretetét és nyitottságát, valamint a közösséghez való tartozás fontosságát. „A város kapuja mindig nyitva áll. Ez a kovácsoltvas címert nemcsak művészeti alkotásként kell értékelni, hanem mint a város jellemét, vendégszeretetét és nyitottságát szimbolizáló emblémát is.” – mondja Cser-Palkovics András.

A Díszterem karzatán Cser-Palkovics András polgármester. Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A Díszterem története és művészeti különlegességei

A díszterem nem csupán egy reprezentatív helyiség, hanem egy olyan tér, amely évtizedek, sőt évszázadok történelmét őrzi. A polgármester a terem történetét is bemutatja, amely a város közéleti eseményeinek színtere volt már azóta is, hogy a városháza 1901-ben elkészült. Az épület és a díszterem hosszú ideje a város fontos döntéseinek, ünnepi eseményeinek ad otthont. A terem egyik izgalmas pontja a pulpitus, amely szintén kulcsszerepet játszott a város történelmét formáló eseményekben. A pulpitusról adták át a városi díjakat, ünnepelték a város fontos pillanatait. Külön érdekesség, hogy a pulpitus színpaddá is alakítható, így különböző kulturális és zenei programoknak is helyet adhat. A város közéletén kívül tehát a díszterem a szórakoztató kultúra számára is fontos szereplővé válik időnként. - A díszterem nemcsak politikai események színtere, hanem a művészeteké is. A pulpitus rugalmasan alakítható, így ideális helyszínt biztosít különféle zenei programoknak, koncerteknek és egyéb kulturális rendezvényeknek is. – emelte ki Cser-Palkovics András.

Vendéglátónk volt a polgármester! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tablók és történeti leírások: A város múltja a falakon

A díszterem falait egyedülálló történeti tablók díszítik, amelyek a város múltját és fontos eseményeit örökítik meg. A falakon egykor olvasható történelmi leírásokat és feliratokat a városháza átalakításai során korábban lemeszelték, eltüntették, de egy 2012-es restaurálásnak köszönhetően ismét teljes szépségében látható. A falakon olvasható szövegek, amelyek a város történelmét és közéletét örökítik meg, a restaurálásnak köszönhetően új életre keltek. A felújítás során sikerült megőrizni a szövegek eredeti hangulatát, és úgy tűnik, mintha a múlt és a jelen között egy folyamatos párbeszéd zajlana. Ezek a restaurált feliratok lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók ne csupán egy építészeti csodát, hanem egy valódi történelmi időutazást is tegyenek, miközben felfedezik a város legfontosabb pillanatait.